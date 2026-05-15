الجمعة 2026-05-15 10:05 م

ترامب يحذر تايوان من إعلان الاستقلال بعد قمته مع نظيره الصيني

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الجمعة، 15-05-2026 08:32 م

الوكيل الإخباري-   حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تايوان من أي خطوة باتجاه إعلان الاستقلال، وذلك في مقابلة تلفزيونية تمّ تسجيلها قبل مغادرته بكين إثر زيارة استمرّت ليومين وطغى عليها تحذير الرئيس الصيني شي جينبينغ من أنّ إساءة التعامل مع هذه القضية قد تدفع البلدين إلى "صراع".

اضافة اعلان


ووفق مقتطفات من مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" بُثّت الجمعة، قال ترامب "لا أريد أن يعلن أحد الاستقلال"، مضيفا "لا نريد أن يقول أحد +دعونا نعلن الاستقلال لأن الولايات المتحدة تدعمنا+".

 

وأشار إلى أنّه لم يتخذ قرارا بعد بشأن بيع الأسلحة للجزيرة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

10إصابات في حادث تصادم طريق المفرق

أخبار محلية 10 إصابات في حادث تصادم على طريق المفرق

خطة إسرائيلية لتحويل الحدود مع لبنان إلى "غزة جديدة" ومنع عودة السكان

فلسطين شهيد و20 جريحاً في غارة للاحتلال استهدفت شقة سكنية في غزة

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

أسواق ومال بورصة عمّان تسجل ارتفاعاً في التداول والمؤشر العام خلال الأسبوع الماضي

القضية الفلسطينية أمام مجلس الأمن الدولي اليوم

عربي ودولي مجلس الأمن يناقش الوضع في سوريا

الرئيس الصيني سيزور الولايات المتحدة في الخريف بناء على دعوة ترامب

عربي ودولي الرئيس الصيني سيزور الولايات المتحدة في الخريف بناء على دعوة ترامب

اغتيال القيادي في كتائب القسام عز الدين الحداد في غزة

فلسطين اغتيال القيادي في كتائب القسام عز الدين الحداد في غزة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يحذر تايوان من إعلان الاستقلال بعد قمته مع نظيره الصيني

شعار منظمة الصحة العالمية

عربي ودولي الصحة العالمية تحذر من تسويق خادع لمنتجات "أكياس النيكوتين" يستهدف الشباب



 
 






الأكثر مشاهدة

 