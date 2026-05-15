ترامب يحذر تايوان من إعلان الاستقلال بعد قمته مع نظيره الصيني

الوكيل الإخباري- حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تايوان من أي خطوة باتجاه إعلان الاستقلال، وذلك في مقابلة تلفزيونية تمّ تسجيلها قبل مغادرته بكين إثر زيارة استمرّت ليومين وطغى عليها تحذير الرئيس الصيني شي جينبينغ من أنّ إساءة التعامل مع هذه القضية قد تدفع البلدين إلى "صراع".

اضافة اعلان



ووفق مقتطفات من مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" بُثّت الجمعة، قال ترامب "لا أريد أن يعلن أحد الاستقلال"، مضيفا "لا نريد أن يقول أحد +دعونا نعلن الاستقلال لأن الولايات المتحدة تدعمنا+".