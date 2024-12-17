ترامب يحذر حماس مجددا ويطالبها بالإفراج عن المحتجزين

وكرر تهديده بأن "مشاكل كبيرة ستحدث" إذا لم تطلق حماس سراح المحتجزين لديها بحلول 20 يناير/ كانون الثاني، وهو اليوم الذي يتولى فيه ترامب منصبه.
وأضاف في مؤتمر صحفي في بالم بيتش بولاية فلوريدا: "كما تعلمون، وجهت تحذيرا بأنه إذا لم يعد هؤلاء المحتجزين إلى ديارهم بحلول ذلك التاريخ، فإن مشاكل كبيرة ستحدث".
وقال ترامب لاحقا، إنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بحلول الوقت الذي يتولى فيه المنصب "فلن يكون الأمر جيدا".
-
أخبار متعلقة
-
الحوثيون: عدوان أميركي يستهدف مجمع العرضي بالعاصمة صنعاء
-
الجيش الأميركي: نفذنا ضربة جوية على الحوثيين في اليمن
-
روسيا: السوريون هم من يجب أن يقرروا مستقبل بلادهم
-
هل يتواجد ماهر الأسد في العراق؟.. بغداد ترد
-
الشرع: الأراضي السورية لن تستخدم للهجوم على إسرائيل
-
بريطانيا ترسل وفدا رسميا إلى دمشق للقاء السلطات الجديدة
-
فريق إسرائيلي في الدوحة لبحث القضايا المتبقية بشأن اتفاق الهدنة بغزة
-
إسرائيل تستعد لشن هجوم على اليمن