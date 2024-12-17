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ترامب يحذر حماس مجددا ويطالبها بالإفراج عن المحتجزين

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب
الثلاثاء، 17-12-2024 01:26 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الاثنين، إنه أجرى "محادثة جيدة للغاية" مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الحرب في غزة.اضافة اعلان


وكرر تهديده بأن "مشاكل كبيرة ستحدث" إذا لم تطلق حماس سراح المحتجزين لديها بحلول 20 يناير/ كانون الثاني، وهو اليوم الذي يتولى فيه ترامب منصبه.

وأضاف في مؤتمر صحفي في بالم بيتش بولاية فلوريدا: "كما تعلمون، وجهت تحذيرا بأنه إذا لم يعد هؤلاء المحتجزين إلى ديارهم بحلول ذلك التاريخ، فإن مشاكل كبيرة ستحدث".

وقال ترامب لاحقا، إنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بحلول الوقت الذي يتولى فيه المنصب "فلن يكون الأمر جيدا".
 
gnews

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