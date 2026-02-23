الإثنين 2026-02-23 09:32 م

ترامب يحذر دول العالم من أي "ألاعيب" إثر قرار المحكمة العليا بشأن التعرفات الجمركية

الوكيل الإخباري- هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، بفرض رسوم جمركية "أعلى بكثير" على الدول التي قد تلجأ إلى القيام بـ"ألاعيب" لاستغلال قرار المحكمة العليا الصادر أخيرا بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها.

وكتب ترامب على شبكته الاجتماعية "تروث سوشال" أن "أي دولة قد تقوم بألاعيب إثر قرار المحكمة العليا السخيف، خصوصا تلك التي استغلت الولايات المتحدة لسنوات، أو حتى لعقود، ستواجه رسوما جمركية أعلى بكثير، وأسوأ من أي رسوم وافقت عليها أخيرا".


ووجّه مجددا الاثنين، انتقادات لاذعة إلى المحكمة العليا، متهما إياها بأنها "منحازة إلى الصين"، بعد قرارها إلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها.


واعتبر الرئيس الأميركي على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشال" أن "الخطوة التالية هي أن يُصدر قضاة المحكمة العليا قرارا لصالح الصين ودول أخرى".


وندد بقرار إلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية، قائلا "لقد منحتني المحكمة العليا (سأستخدم الأحرف الصغيرة للحظة، من باب عدم الاحترام!) في الولايات المتحدة، عن غير قصد، بصفتي رئيسا للولايات المتحدة، سلطة ونفوذا أكبر بكثير مما كنت أملك قبل قرارهم"، معتبرا أن الأخير "كان سخيفا وغبيّا وأثار انقساما حادا على المستوى الدولي".


وأضاف: "ستجد المحكمة العليا طريقة للوصول إلى استنتاج خاطئ، استنتاج من شأنه أن يُسعد الصين ودولا أخرى ويُثريها مرة أخرى".

 
 


