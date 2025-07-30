الأربعاء 2025-07-30 09:46 ص
 

ترامب يحذر سكان هاواي من تسونامي عقب زلزال شرق روسيا

ترامب
ترامب
 
الأربعاء، 30-07-2025 09:26 ص
الوكيل الإخباري-   حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب سكان ولاية هاواي من احتمال حدوث تسونامي جراء الزلزال العنيف الذي ضرب المحيط الهادئ شرق روسيا فجر اليوم.اضافة اعلان


وفي منشور على حسابه في منصة "تروث سوشيال" أوضح ترامب أن حالة التحذير من تسونامي سارية في ألاسكا وساحل المحيط الهادئ الأميركي، وأن اليابان معرضة للخطر أيضا.
 
 
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