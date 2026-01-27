الأربعاء 2026-01-28 12:19 ص

ترامب يحذر من إعادة تنصيب المالكي رئيسا للوزراء في العراق

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الثلاثاء، 27-01-2026 11:45 م

الوكيل الإخباري-   حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، من إعادة تنصيب نوري المالكي رئيسا لوزراء العراق، معتبرا أن هذه الخطوة ستكون "خيارا سيئا" على البلاد.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها على منصة "تروث سوشال"، إنه سمع أن العراق قد يتجه لإعادة المالكي إلى رئاسة الحكومة، مشيرا إلى أن فترة حكمه السابقة أدت، بحسب وصفه، إلى انحدار العراق نحو الفقر والفوضى الشاملة، مؤكدا أنه لا ينبغي السماح بتكرار ذلك.

 
 


