ترامب يحذر من إعادة تنصيب المالكي رئيسا للوزراء في العراق

وقال ترامب، في تغريدة نشرها على منصة "تروث سوشال"، إنه سمع أن العراق قد يتجه لإعادة المالكي إلى رئاسة الحكومة، مشيرا إلى أن فترة حكمه السابقة أدت، بحسب وصفه، إلى انحدار العراق نحو الفقر والفوضى الشاملة، مؤكدا أنه لا ينبغي السماح بتكرار ذلك.
-
أخبار متعلقة
-
تدريبات مشتركة بين الفلبين والولايات المتحدة الأميركية
-
لجنة جائزة التميز الإعلامي العربي تختار الذكاء الاصطناعي موضوعا لنسختها العاشرة
-
إعلان هام من الخارجية الأمريكية لجميع الراغبين بالسفر وحضور مونديال 2026
-
الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت قذيفة نحو البحر الشرقي
-
الاستخبارات العراقية تحذر من تصاعد تهديد "داعش" انطلاقاً من سوريا
-
ضابط ألماني يدعو للاستعداد لحرب صعبة مع روسيا
-
عاصفة ثلجية غير مسبوقة .. 21 قتيلًا وإغلاق واسع للطرق في أميركا
-
رئيس الأركان الروسي يتفقد قوات بلاده في شرق أوكرانيا