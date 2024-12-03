ترامب يحذر من عواقب وخيمة إذا لم يُطلق سراح الأسرى في غزة

وذكر ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "سيتلقى المسؤولون ضربات أشد من أي ضربات تلقاها شخص في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية الطويل والحافل".
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