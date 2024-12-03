 
الثلاثاء 2024-12-03 03:52 ص
 

ترامب يحذر من عواقب وخيمة إذا لم يُطلق سراح الأسرى في غزة

ترامب
ترامب
الثلاثاء، 03-12-2024 02:40 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الاثنين، إنه إذا لم يتم إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة قبل تنصيبه في 20 كانون الثاني/ يناير المقبل، فسيكون هناك جحيم يُدفع ثمنه في الشرق الأوسط.اضافة اعلان


وذكر ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "سيتلقى المسؤولون ضربات أشد من أي ضربات تلقاها شخص في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية الطويل والحافل".
 
gnews

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