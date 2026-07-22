ترامب يحسم قراره تجاه العمليات العسكرية في إيران

07:07 ص

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لم تُنهِ عملياتها العسكرية ضد إيران، في وقت أعلنت فيه القيادة المركزية الأميركية تنفيذ موجة جديدة من الضربات على أهداف داخل إيران، لليلة الحادية عشرة على التوالي. اضافة اعلان





وقالت القيادة المركزية إن الضربات استهدفت قدرات عسكرية إيرانية، وتهدف إلى "مواصلة إضعاف القدرات المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز"، مشيرة إلى أن إيران هاجمت أكثر من 30 سفينة تجارية عابرة للمضيق.



وفي المقابل، توعّد مقر خاتم الأنبياء، غرفة العمليات المركزية للقوات الإيرانية، باستهداف المصالح الأميركية ومصالح حلفائها في المنطقة إذا نُفذت التهديدات الأميركية.



وأفادت وسائل إعلام إيرانية بتفعيل منظومات الدفاع الجوي في مناطق من طهران، وسماع دوي انفجارات في غرب مدينة تبريز، شمال غربي إيران، فيما تحدثت تقارير عن استهداف موقع عسكري قرب المدينة.



كما أفادت تقارير بسماع انفجارات في مدينة سيريك، جنوب البلاد، بينما نفى مسؤول في محافظة هرمزغان وقوع هجوم أو انفجار هناك.



وجاء التصعيد بعد تعرّض الكويت والبحرين لهجمات جديدة، حيث أعلنت الدول الثلاث تفعيل دفاعاتها الجوية للتصدي لهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة.



ومن جهتها، جدّدت باكستان دعوتها إلى ضبط النفس، داعيةً جميع الأطراف إلى تجنب الخطوات التي قد تؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.



وتتزايد المخاوف من تأثيرات التصعيد على أسواق الطاقة، مع استمرار التوتر حول مضيق هرمز، أحد أهم ممرات شحن النفط والغاز عالميًا.



وفي سياق متصل، أعلن وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، أن كلفة الحرب على إيران بلغت حتى الآن 37.5 مليار دولار.





