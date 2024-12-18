ترامب يحصل رسميا على العدد المطلوب من الأصوات الانتخابية بعد انتهاء الفرز

الوكيل الإخباري- حصل الجمهوري دونالد ترامب على أصوات المجمع الانتخابي اللازمة للفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، وفقا لنتائج فرز الأصوات في الولايات.

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