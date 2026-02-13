ترامب يحض زيلينسكي على "التحرك" للتوصل إلى اتفاق مع روسيا

الوكيل الإخباري- دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى "التحرك" للتوصل إلى اتفاق مع روسيا، وذلك قبل جولة تفاوض جديدة مقررة الأسبوع المقبل.

