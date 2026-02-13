ترامب يحض زيلينسكي على "التحرك" للتوصل إلى اتفاق مع روسيا

وصرح الرئيس الأميركي للصحفيين في البيت الأبيض "على زيلينسكي أن يتحرك. روسيا تريد التوصل إلى اتفاق وعلى زيلينسكي أن يتحرك. وإلا سيضيع فرصة جيدة جدا".
