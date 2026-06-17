ترامب يحيل "اتفاق إيران" إلى الكونغرس وسط جدل سياسي واسع

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إنه مستعد لإحالة اتفاقه المؤقت لإنهاء الحرب مع إيران إلى الكونغرس لمراجعته في وقت أشار فيه المشرعون، بمن فيهم كثير من رفاقه الجمهوريين، إلى أنهم يجهلون إلى حد بعيد تفاصيل الاتفاق. اضافة اعلان





وأشاع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران الذي أعلن عنه يوم الأحد تفاؤلًا بوضع نهاية قريبة للحرب التي أودت بحياة الآلاف وعطلت الاقتصاد العالمي.



ويقول مسؤولون من البلدين إن مذكرة التفاهم ستمدد وقف إطلاق النار الهش المعلن في أبريل 60 يومًا أخرى، وستعيد فتح مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي رئيسي أُغلق فعليًا منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل بضرب إيران في 28 فبراير.



لكن التفاصيل لا تزال غير واضحة، ولم يُنشر نص الاتفاق أو يُرسل إلى الكونغرس.



وأصرّ ترامب الثلاثاء على تخلي إيران عن برنامجها للأسلحة النووية، بينما تؤكد إيران منذ فترة طويلة أن برنامجها النووي للأغراض السلمية فحسب.



وشكك الديمقراطيون في أحدث وعد من ترامب بإبرام اتفاق سلام، حيث قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر عن ولاية نيويورك في افتتاح جلسة مجلس الشيوخ الثلاثاء: "مرّ يومان منذ أن قال ترامب إنه توصل إلى تفاهم مع إيران، ولم يكشف بعد عن أي تفاصيل عن ماهية هذا التفاهم بالفعل".



ودعا شومر إدارة ترامب إلى عقد جلسة إحاطة سرية للمسؤولين الثمانية الكبار في الكونغرس، وهي مجموعة من قادة لجنة المخابرات والكونغرس الذين عادة ما يجري إطلاعهم على التطورات الرئيسية المتعلقة بالأمن القومي.



ولم يُعلن عن أي خطط لعقد مثل هذه الجلسات، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".







