 
الأربعاء 2024-11-13 01:28 م
 

ترامب يختار جون راتكليف لرئاسة وكالة الاستخبارات المركزية

اختار النائب الأمريكي السابق جون راتكليف
اختار النائب الأمريكي السابق جون راتكليف
الأربعاء، 13-11-2024 11:35 ص
الوكيل الإخباري-  أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء، أنه اختار النائب السابق جون راتكليف، لرئاسة وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" ، بحسب واشنطن تايمز.اضافة اعلان


وجاء في بيان لترامب، أن راتكليف، سيكون مقاتلا شجاعا في الدفاع عن الحقوق الدستورية لكل الأمريكيين، و سيضمن أعلى مستويات الأمن القومي والسلام من خلال القوة.

بترا
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

منوعات استدرجه مجهول وتركه جثة .. لعبة تقتل مراهقا في الجزائر

جمعية البنوك

اقتصاد محلي مبادرة بقيمة 200 مليون دينار لدعم شراء شقق سكنية لأول مرة

رئيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونغ أون

عربي ودولي سيئول: سنرد بحزم على التعاون العسكري بين موسكو وبيونغ يانغ

أطباء في غزة أثناء عملية جراحية - أرشيفية

فلسطين طبيب بريطاني تطوع في قطاع غزة: المسيرات الإسرائيلية تستهدف الجرحى

مارك روته وأنتوني بلينكن في بروكسل

عربي ودولي بلينكن من بروكسل: دعمنا لأوكرانيا مستمر

وزارة العمل

أخبار محلية الحكومة تكشف موعد اعلان قرار الحد الادنى للاجور في الاردن

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي المركزي يلزم البنوك الحفاظ على حد أدنى لتغطية السيولة

خلال عملية اقتحام مقاتلي حماس السياج الفاصل ومستوطنات غلاف غزة يوم 7 أكتوبر

فلسطين إعلام عبري: معلومات الجيش عن 7 أكتوبر تتناقض مع رواية ديوان نتنياهو



 


الأكثر مشاهدة