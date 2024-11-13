ترامب يختار جون راتكليف لرئاسة وكالة الاستخبارات المركزية

وجاء في بيان لترامب، أن راتكليف، سيكون مقاتلا شجاعا في الدفاع عن الحقوق الدستورية لكل الأمريكيين، و سيضمن أعلى مستويات الأمن القومي والسلام من خلال القوة.
بترا
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