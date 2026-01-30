ترامب يختار وارش لرئاسة المركزي الأميركي بعد انتهاء ولاية باول

03:37 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إنه اختار كيفن وارش العضو السابق في هيئة محافظي مجلس الاحتياطي الاتحادي لرئاسة البنك المركزي الأميركي بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي جيروم باول. اضافة اعلان







