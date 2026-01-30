الجمعة 2026-01-30 04:41 م

ترامب يختار وارش لرئاسة المركزي الأميركي بعد انتهاء ولاية باول

كيفن وارش
كيفن وارش
 
الجمعة، 30-01-2026 03:37 م
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إنه اختار كيفن وارش العضو السابق في هيئة محافظي مجلس الاحتياطي الاتحادي لرئاسة البنك المركزي الأميركي بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي جيروم باول.اضافة اعلان
 
 


