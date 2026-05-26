الثلاثاء 2026-05-26 11:08 ص

ترامب يخضع للفحص الطبي الثالث خلال 13 شهرا

ترامب يخضع للفحص الطبي الثالث خلال 13 شهرا
ترامب يخضع للفحص الطبي الثالث خلال 13 شهرا
 
الثلاثاء، 26-05-2026 10:01 ص
الوكيل الإخباري-  من المقرر أن يخضع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفحص طبي دوري في مركز والتر ريد العسكري الوطني بالقرب من واشنطن، الثلاثاء، حسبما أعلن البيت الأبيض، فيما يعد ثالث فحص طبي يخضع له خلال 13 شهرا.اضافة اعلان


وقال البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر إن ترامب سيخضع "لفحوصات طبية دورية ومتعلقة بالأسنان ضمن نظام رعايته الصحي الوقائي الدوري".

وكان الطبيب شون باربابيلا قد قال في أكتوبر الماضي إن ترامب لديه قلب وجهاز وعائي لشخص يبلغ من العمر 65 عاما على الرغم من أنه يبلغ من العمل 79 عاما، ذلك بعدما وصفه الرئيس بـ"الفحص الطبي نصف السنوي".

يشار إلى أن الرؤساء الأميركيين عادة ما ينشرون معلومات بشأن صحتهم، على الرغم من أنهم غير ملزمين قانونيا بالقيام بذلك.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

يُعد البيض والزبادي اليوناني من أبرز الخيارات الصحية لوجبة الإفطار، بفضل احتوائهما على البروتين والعناصر الغذائية المهمة، لكن الزبادي اليوناني يتفوّق من حيث كمية البروتين في الحصة الواحدة. فبحسب Very

طب وصحة أيهما أفضل لوجبة الإفطار.. البيض أم الزبادي اليوناني؟

تعبيرية

تكنولوجيا بعيداً عن غوغل.. 6 محركات بحث تستحق التجربة الآن

ب

عربي ودولي الحرس الثوري يعلن إسقاط مسيّرة دخلت المجال الجوي الإيراني

وزير الثقافة الإسرائيلي يخضع للاستجواب الثالث في قضية فساد

عربي ودولي وزير الثقافة الإسرائيلي يخضع للاستجواب الثالث في قضية فساد

أحمد العوضي

فن ومشاهير أحمد العوضي: لم أتراجع عن وعد الزواج.. وسأعلنه قريباً

ل

أخبار محلية وفاة حاجة أردنية في مخيمات عرفات

ب

عربي ودولي روسيا تكشف كيف جرى اغتيال القيادات الإيرانية

إيران توجه تحذيرا لواشنطن بعد الضربة الأخيرة: ردنا سيتجاوز الإقليم

عربي ودولي إيران توجه تحذيرا لواشنطن بعد الضربة الأخيرة: ردنا سيتجاوز الإقليم



 
 






الأكثر مشاهدة

 