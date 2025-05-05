الإثنين 2025-05-05 12:13 م
 

ترامب يدرس تعيين ستيفن ميلر مستشارا للأمن القومي

ل
أرشيفية
 
الإثنين، 05-05-2025 09:15 ص

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدرس تعيين ستيفن ميلر، نائب كبيرة موظفي البيت الأبيض، في منصب مستشار الأمن القومي خلفا لمايك والتز، وذلك بعد إقالة الأخير مؤخرا.

وأوضح ترامب في تصريحات صحافية أن القرار النهائي بشأن تعيين ميلر لم يتخذ بعد، لكنه من بين الأسماء المطروحة بقوة، متوقعا حسم الملف خلال الأشهر الستة المقبلة.

اضافة اعلان


وقال ترامب "أتوقع تعيين مستشار الأمن القومي في غضون ستة أشهر.. ماركو روبيو لن يقوم بذلك لفترة طويلة.. ستيفن ميلر في قمة الهرم الإداري. أعتقد أنه يشغل هذا المنصب بالفعل، بطريقة غير مباشرة، لأنه يملك الكثير ليقوله في أمور كثيرة. إنه شخص ذو قيمة كبيرة في الإدارة".


وكان ترامب أكد خلال مقابلة مع قناة "NBC News" أن وزير خارجيته ماركو روبيو قد يحتفظ أيضا بمنصب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

100 دولار

أسواق ومال الدولار يتراجع والعملات الآسيوية تقفز

ت

تكنولوجيا عالم زلازل: يستحيل التنبؤ بحدوث الزلازل بدقة

تعبيرية

أسواق ومال هبوط في أسعار النفط عالمياً

غاتع

طب وصحة في الصيف.. الجفاف قد يتحول إلى قاتل صامت

الدفاع المدني

خاص بالوكيل تدهور حافلة ركاب في عمان واصابة السائق

غاعتى

فن ومشاهير كوليت الحلاني تُعلق على طلاق ابنتها وتوجه لها رسالة مؤثرة - صورة

منظمة العدل الدولية

عربي ودولي العفو الدولية: الأوضاع في غزة مرعبة ولم يعد هناك طعام

وزير التربية والتعليم عزمي محافظة

أخبار محلية محافظة يلغي قرار وقف التأمين الخاص والتعيينات الإدارية في الجامعات



 
 





الأكثر مشاهدة