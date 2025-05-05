ترامب يدرس تعيين ستيفن ميلر مستشارا للأمن القومي

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدرس تعيين ستيفن ميلر، نائب كبيرة موظفي البيت الأبيض، في منصب مستشار الأمن القومي خلفا لمايك والتز، وذلك بعد إقالة الأخير مؤخرا.



وأوضح ترامب في تصريحات صحافية أن القرار النهائي بشأن تعيين ميلر لم يتخذ بعد، لكنه من بين الأسماء المطروحة بقوة، متوقعا حسم الملف خلال الأشهر الستة المقبلة.

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وقال ترامب "أتوقع تعيين مستشار الأمن القومي في غضون ستة أشهر.. ماركو روبيو لن يقوم بذلك لفترة طويلة.. ستيفن ميلر في قمة الهرم الإداري. أعتقد أنه يشغل هذا المنصب بالفعل، بطريقة غير مباشرة، لأنه يملك الكثير ليقوله في أمور كثيرة. إنه شخص ذو قيمة كبيرة في الإدارة".



وكان ترامب أكد خلال مقابلة مع قناة "NBC News" أن وزير خارجيته ماركو روبيو قد يحتفظ أيضا بمنصب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض.