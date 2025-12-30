ترامب يدرس صفقة بيع مقاتلات إف-35 لتركيا رغم اعتراضات إسرائيل

06:18 ص

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إنه يدرس صفقة بيع مقاتلات من طراز إف-35 لتركيا، خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يعارض ذلك بشدة.





وقال ترامب ردا على سؤال بشأن صفقة بيع طائرات إف-35 لتركيا أثناء لقائه مع نتنياهو في فلوريدا "نحن ندرس الأمر بشكل جدي".



واستُبعدت تركيا من برنامج تطوير مقاتلات إف-35 في الولاية الرئاسية الأولى لترامب بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400.



كما منعت واشنطن تركيا من شراء طائرات إف-35، بحجة أن وجود منظومة إس-400 يسمح لروسيا بجمع معلومات عن قدرات هذه الطائرات.



ومع ذلك، يتمتع ترامب بعلاقات جيدة مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، رغم إداناته الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.



وردا على سؤال حول احتمال نشوب صراع بين إسرائيل وتركيا، وصف ترامب أردوغان بأنه "صديق جيد جدا" وأضاف "لن تكون هناك مشكلة. لن يحدث شيء".

