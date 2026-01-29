الخميس 2026-01-29 08:35 ص

ترامب يدرس قصف إيران لدعم احتجاجات جديدة

حاملة الطائرات الأميركية
حاملة الطائرات الأميركية
 
الخميس، 29-01-2026 07:59 ص
الوكيل الإخباري-   قالت مصادر متعددة إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس خيارات ضد إيران تشمل شن ضربات محددة الأهداف على قوات الأمن والقادة لدعم المتظاهرين، على الرغم من قول مسؤولين إسرائيليين وعرب إن الضربات الجوية وحدها لن تطيح بالحكام الإيرانيين.اضافة اعلان


وذكر مصدران أميركيان مطلعان على المناقشات أن ترامب يريد تهيئة الظروف من أجل "تغيير النظام" بعد أن قمعت السلطات حركة احتجاجات في أنحاء البلاد في وقت سابق من هذا الشهر، مما أدى إلى مقتل الآلاف.

ولتحقيق ذلك، يقول المصدران إن ترامب يدرس خيارات لاستهداف القادة والمؤسسات الذين تحملهم واشنطن مسؤولية العنف، لإعطاء المتظاهرين الثقة في قدرتهم على اقتحام المباني الحكومية والأمنية.

وقال أحد المصدرين الأميركيين إن الخيارات التي يناقشها مساعدو ترامب تشمل أيضا ضربة أكبر بكثير تهدف إلى إحداث تأثير دائم، ربما ضد الصواريخ الباليستية، القادرة على استهداف حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، أو برامج تخصيب اليورانيوم.

وقال المصدر الأميركي الآخر إن ترامب لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن كيفية التعامل مع إيران بما في ذلك ما إذا كان سيتخذ مسارا عسكريا.

وعزز وصول حاملة طائرات أميركية وسفن حربية داعمة إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع قدرات ترامب على اتخاذ إجراءات عسكرية محتملة، بعد أن هدد مرارا بالتدخل بسبب قمع إيران للاحتجاجات.

وعبر أربعة مسؤولين عرب وثلاثة دبلوماسيين غربيين ومصدر غربي رفيع المستوى على دراية بالمناقشات عن قلقهم من أن مثل هذه الضربات قد تضعف حركة احتجاج تعاني بالفعل من صدمة بعد حملة القمع الأكثر دموية التي نفذتها السلطات منذ الثورة الإسلامية عام 1979، بدلا من دفع الناس إلى النزول إلى الشوارع.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

علم العراق

فن ومشاهير وفاة فنان عراقي شهير

الضباب يلف مناطق واسعة من المملكة والأمن يوجّه تحذيراته للمواطنين

أخبار محلية الضباب يلف مناطق واسعة من المملكة والأمن يوجّه تحذيراته للمواطنين

3 إصابات متوسطة في حادثي تصادم خلال 24 ساعة

أخبار محلية 3 إصابات متوسطة في حادثي تصادم خلال 24 ساعة

بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الخميس، 1807 أطنان، فيما بلغت كمية الفواكه 560 طنا، والورقيات 255 طنا. وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف ا

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

حاملة الطائرات الأميركية

عربي ودولي ترامب يدرس قصف إيران لدعم احتجاجات جديدة

لماذا تضعف ذاكرتنا مع التقدم في العمر؟

طب وصحة لماذا تضعف ذاكرتنا مع التقدم في العمر؟

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي سي إن إن: ترامب يدرس شن هجوم على إيران بعد فشل محادثات بشأن برنامجها النووي

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل



 






الأكثر مشاهدة