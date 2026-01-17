ترامب يدعو أردوغان لعضوية مجلس السلام في غزة

السبت 2026-01-17 05:04 م

السبت، 17-01-2026 03:54 م
الوكيل الإخباري-   وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصفته الرئيس المؤسس لمجلس السلام في غزة رسالة لنظيره التركي رجب طيب أردوغان للمشاركة في المجلس بصفة عضو مؤسس.اضافة اعلان


وقالت الرئاسة التركية في بيان اليوم السبت إن "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بموجب القرار 2803، قرر دعم الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وأضاف البيان أنه "في هذا الإطار، يجري إنشاء "مجلس سلام" وهيئاته، ليكون "مسؤولاً عن ضمان الأمن وإعادة الإعمار في غزة".

وفي وقت سابق، أصدر البيت الأبيض بيانا كشف فيه أن مجلس السلام في غزة الذي سيرأسه الرئيس دونالد ترامب، سيضم شخصيات منها ماركو روبيو وستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وتوني بلير.

روسيا اليوم
 
 


