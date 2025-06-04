ترامب يدعو الاحتياطي الفدرالي لخفض الفائدة

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال، "تأخر كثيرا. على باول خفض الفائدة الآن".
وأفادت بيانات شركة ADP المتخصصة الأربعاء أن التوظيف في القطاع الخاص ارتفع بمقدار 37 ألف وظيفة الشهر الماضي، بانخفاض عن 60 ألف وظيفة في نيسان/أبريل.
وهذا أقل بكثير من التوقعات في حين تتجه الأنظار نحو آثار حرب ترامب التجارية.
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