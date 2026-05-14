ترامب يدعو الرئيس الصيني لزيارة البيت الأبيض في أيلول

الخميس، 14-05-2026 02:13 م
الوكيل الإخباري-    أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أنه دعا نظيره الصيني شي جين بينغ لزيارة البيت الأبيض في 24 أيلول.اضافة اعلان


وقال ترامب، مخاطبًا شي وزوجته Peng Liyuan خلال مأدبة أُقيمت عقب محادثات في بكين: "يشرّفني أن أوجّه إليكما دعوة لزيارتنا في البيت الأبيض في 24 أيلول، ونتطلع إلى ذلك."

وقال ترامب إن المحادثات التي جرت في وقت سابق مع نظيره الصيني كانت "إيجابية للغاية".

وأضاف ترامب في قاعة الشعب الكبرى الفخمة: "أجرينا اليوم محادثات واجتماعات مثمرة وإيجابية للغاية مع الوفد الصيني"، معتبرًا أمسية العشاء "فرصة ثمينة أخرى للحوار بين الأصدقاء".

ووصل ترامب إلى الصين حاملاً عبارات الثناء لمضيفه، فوصف شي بأنه "قائد عظيم" و**"صديق"**، ووعد بـ "مستقبل رائع" لبلديهما.

وتُعد زيارة ترامب إلى بكين الأولى لرئيس أميركي منذ قرابة عقد، فيما يحجب الاستقبال الحافل العديد من القضايا الخلافية التجارية والجيوسياسية بين البلدين.

وأقام شي لترامب استقبالًا مهيبًا في قاعة الشعب الكبرى، ترافق مع موسيقى عسكرية وطلقات تحية، فيما كان حشد من أطفال المدارس يقفزون ويهتفون: "مرحبًا!"
 
 


