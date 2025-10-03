ترامب يدعو الفلسطينيين لمغادرة "منطقة محتملة للموت" داخل غزة

وقال ترامب في منشور عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "ظلت حماس لسنواتٍ عديدة تهديدًا وحشيًا وعنيفًا في الشرق الأوسط! لقد قتلت (وجعلت الحياة بؤسًا لا يُطاق)، متوجةً ذلك بمذبحة السابع من أكتوبر في إسرائيل، حيث قُتل أطفال ونساء وشيوخ، والعديد من الشبان والشابات الذين كانوا يستعدون للاحتفال بحياتهم المستقبلية معًا".
وأضاف: "كردٍ على الهجوم على الحضارة في السابع من أكتوبر، قُتل أكثر من 25 ألفًا من 'مقاتلي' حماس. ومعظم الباقين محاصرون وعالقون عسكريًا، في انتظاري أن أعطي الأمر 'انطلق' لإنهاء حياتهم بسرعة. أما الباقون، فنحن نعرف أماكنَكم وهوياتَكم، وسيتم ملاحقتُكم وقتلُكم".
وتابع الرئيس الأمريكي: "أطلب من جميع الفلسطينيين الأبرياء مغادرة هذه المنطقة التي قد تشهد موتًا كبيرًا في المستقبل إلى مناطقٍ أكثر أمانًا في غزة. الجميع سيحظون برعايةٍ جيدة من قبل أولئك المنتظرين للمساعدة".
وأكد ترامب: "لحسنِ حظِّ أعضاء حماس، سيُمنحون فرصةً أخيرة! الدول العظيمة والقوية والغنية في الشرق الأوسط والمناطق المحيطة، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، قد وافقت على السلام بعد 3000 عام في الشرق الأوسط، مع توقيع إسرائيل أيضًا. هذه الصفقة تنقذ أيضًا حياة جميع مقاتلي حماس المتبقين!".
وأوضح أن "تفاصيل الوثيقة معروفة للعالم، وهي صفقة رائعة للجميع! سيكون لدينا سلام في الشرق الأوسط بطريقةٍ أو بأخرى. سيتوقف العنف وإراقةُ الدماء".
ودعا إلى إطلاق سراح الأسرى قائلاً: "أطلقوا سراح الرهائن، جميعهم، بما في ذلك جثث القتلى، الآن! يجب التوصل إلى اتفاق مع حماس بحلول مساء الأحد الساعة السادسة حسب توقيت واشنطن العاصمة. كل الدول وقّعت على الاتفاق!".
وحذّر من أنه "إذا لم يتم التوصل إلى هذه الاتفاقية كفرصةٍ أخيرة، فسوف ينطلقُ جحيمٌ لم يَرَه أحدٌ من قبل ضد حماس. سيكون هناك سلام في الشرق الأوسط بطريقةٍ أو بأخرى".
روسيا اليوم
-
-
-
-
-
-
-
-
-
