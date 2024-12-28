ترامب يدعو المحكمة العليا لتأجيل حظر "تيك توك"

الوكيل الإخباري- طلب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب من المحكمة العليا في الولايات المتحدة يوم الجمعة إيقاف الحظر المحتمل على تطبيق "تيك توك" من الدخول إلى حيز التنفيذ حتى تتمكن إدارته من متابعة "حل سياسي" للقضية.



وجاء طلب ترامب في الوقت الذي قدمت فيه شركة "تيك توك" وإدارة الرئيس جو بايدن مذكرات متعارضة إلى المحكمة، حيث تطلب الشركة من المحكمة إلغاء قانون يمكن أن يحظر المنصة بحلول 19 يناير، بينما أكدت الحكومة الأميركية موقفها بأن القانون ضروري للقضاء على تهديد للأمن القومي.



وكان ترامب قد قال الأحد الماضي إنه يفضل السماح لتطبيق "تيك توك" بمواصلة العمل في الولايات المتحدة لفترة قصيرة على الأقل.



وأوضح ترامب أنه حصل على مليارات المشاهدات عبر منصة "تيك توك" خلال حملته الرئاسية.



وجاءت تصريحات ترامب أمام مجموعة من المؤيدين المحافظين في ولاية أريزونا، في واحدة من أقوى الإشارات حتى الآن على معارضته لاحتمال وقف عمل التطبيق في الولايات المتحدة.

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