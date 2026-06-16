الثلاثاء 2026-06-16 01:14 م

ترامب يدعو رئيس الحكومة العراقية لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل

رئيس الحكومة العراقية
رئيس الحكومة العراقية
 
الثلاثاء، 16-06-2026 12:30 م

الوكيل الإخباري-   أكد المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي توم باراك أن الرئيس دونالد ترامب يتطلع لاستقبال رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي في البيت الأبيض منتصف يوليو لبحث مستقبل العلاقة بين البلدين.

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جاء ذلك في بيان مشترك للزيدي وباراك نشره كل من المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العرافي والسفارة الأمريكية اليوم الثلاثاء في أعقاب لقاء جمعها الاثنين في بغداد.

 

وقال البيان إن الجانبين جددا التأكيد على الالتزام المشترك لحكومة العراق وحكومة الولايات المتحدة بإقامة "شراكة أمريكية عراقية قوية ومتبادلة المنفعة، قادرة على تحقيق تطلعات العراقيين نحو مستقبل يتمتع بالسيادة والأمن والازدهار، وتوفير فوائد ملموسة لكل من الشعبين العراقي والأمريكي".

وأضاف البيان أن باراك "نقل تطلع الرئيس ترامب" إلى استقبال الزيدي في البيت الأبيض في منتصف يوليو المقبل "لمناقشة مستقبل هذه العلاقة المهمة".

وتابع أن "الجانبين ناقشا الرؤية المشتركة والطموحة للحكومة العراقية لبناء مستقبل أكثر إشراقا وخال من الإرهاب، وتنفيذ الخطط العراقية الرامية إلى النزع الكامل للسلاح وحل جميع الجماعات والتشكيلات المسلحة، العاملة خارج سلطة الدولة العراقية وحصر السلاح بيد الدولة، وفرض السيادة الكاملة، بما يضمن إبعاد العراق عن الصراعات وعدم استخدام أراضيه من قبل أي طرف لتهديد السلم الإقليمي، كما أكد الزيدي وباراك على الحاجة الملحّة إلى الإنجاز الكامل لهذه الجهود".

وأوضح البيان أن "رئيس مجلس الوزراء جدد التزام العراق بتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين"، كما أشاد الجانبان بقرار العراق استكمال منح الرخصة التشغيلية لشركة ستارلينك، لتوفير خدمات إنترنت عالمية المستوى للمستهلكين العراقيين، وإطلاق المفاوضات مع شركة شيفرون لتطوير حقلي غرب القرنة -2 والناصرية النفطيين، وتمكين الشركات الأمريكية HKN وWestern Zagros وHunt من استئناف عملياتها مع توفير الضمانات الأمنية الكاملة، والمضي قدما في مذكرة التفاهم مع شركة TI Capital لإعادة تأهيل خط أنابيب كركوك - بانياس بوصفه مسارا حيويا لتصدير النفط.

 
 


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