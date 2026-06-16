ترامب يدعو رئيس الحكومة العراقية لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل

الوكيل الإخباري- أكد المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي توم باراك أن الرئيس دونالد ترامب يتطلع لاستقبال رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي في البيت الأبيض منتصف يوليو لبحث مستقبل العلاقة بين البلدين.

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جاء ذلك في بيان مشترك للزيدي وباراك نشره كل من المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العرافي والسفارة الأمريكية اليوم الثلاثاء في أعقاب لقاء جمعها الاثنين في بغداد.