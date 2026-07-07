الثلاثاء 2026-07-07 12:20 م

ترامب يدعو لإقرار 350 مليار دولار إضافية للدفاع

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الثلاثاء، 07-07-2026 10:57 ص

الوكيل الإخباري-   دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكونغرس إلى إقرار حزمة تمويل جديدة بقيمة 350 مليار دولار مخصصة لقطاع الدفاع، مطالباً قيادات مجلسي النواب والشيوخ بجعلها “الأولوية الأولى” فور عودة المجلسين إلى الانعقاد.

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وقال ترامب، في منشور عبر منصة “تروث سوشيال”، إن القوات المسلحة الأميركية “لم تكن يوماً أقوى أو أكثر قوة مما هي عليه اليوم”، مضيفاً أنه “لا توجد دولة أخرى تستطيع القيام بما تقوم به الولايات المتحدة”.

 
 


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