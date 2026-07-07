ترامب يدعو لإقرار 350 مليار دولار إضافية للدفاع

الوكيل الإخباري- دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكونغرس إلى إقرار حزمة تمويل جديدة بقيمة 350 مليار دولار مخصصة لقطاع الدفاع، مطالباً قيادات مجلسي النواب والشيوخ بجعلها “الأولوية الأولى” فور عودة المجلسين إلى الانعقاد.

اضافة اعلان