ترامب يدعو لإقرار 350 مليار دولار إضافية للدفاع

وقال ترامب، في منشور عبر منصة “تروث سوشيال”، إن القوات المسلحة الأميركية “لم تكن يوماً أقوى أو أكثر قوة مما هي عليه اليوم”، مضيفاً أنه “لا توجد دولة أخرى تستطيع القيام بما تقوم به الولايات المتحدة”.
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