الجمعة 2025-05-09 02:21 ص
 

ترامب يدعو لوقف إطلاق نار غير مشروط بين روسيا وأوكرانيا لمدة 30 يوما

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الجمعة، 09-05-2025 12:36 ص
الوكيل الإخباري-   دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إلى وقف إطلاق نار "غير مشروط" بين روسيا وأوكرانيا لمدة 30 يوما.اضافة اعلان


وقال ترامب، "إن لم تُحترم الهدنة فإن أميركا وشركاءها سيفرضون المزيد من العقوبات".
 
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