ترامب يدعو لوقف إطلاق نار غير مشروط بين روسيا وأوكرانيا لمدة 30 يوما

12:36 ص

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الوكيل الإخباري- دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إلى وقف إطلاق نار "غير مشروط" بين روسيا وأوكرانيا لمدة 30 يوما. اضافة اعلان





وقال ترامب، "إن لم تُحترم الهدنة فإن أميركا وشركاءها سيفرضون المزيد من العقوبات".