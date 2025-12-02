الثلاثاء 2025-12-02 01:04 ص

ترامب يدعو نتنياهو إلى واشنطن

الثلاثاء، 02-12-2025 12:40 ص
الوكيل الإخباري-  أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الثلاثاء مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دعا خلالها نتنياهو لزيارة البيت الأبيض "في المستقبل القريب"، وذلك بعدما أصدر تحذيراً مباشراً طلب فيه امتناع إسرائيل عن أي خطوات تعرقل وتزعج سوريا.اضافة اعلان


وستكون هذه الزيارة الخامسة لنتنياهو منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير.

كما ناقش الزعيمان الوضع في سوريا، حيث حذر ترامب إسرائيل من أي خطوات قد تزعزع استقرار الدولة وقيادتها الجديدة. وقال ترامب على منصة تروث سوشال: "من المهم جدًا أن تحافظ إسرائيل على حوار قوي وحقيقي مع سوريا - هذه فرصة تاريخية"، داعياً إلى الامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تزعج سوريا أو تعرقل عملية إعادة إعمار استراتيجية للبلاد. وأكد أن الهدف هو تجنب التصعيد والحفاظ على استقرار المنطقة.

وتزامنت المكالمة مع تحركات عسكرية إسرائيلية في ريف القنيطرة، حيث أفادت وكالة سانا بتوغل دورية إسرائيلية مكونة من أربع آليات ودبابتين في تلة الحمرية شمال القنيطرة، بالإضافة إلى توغلات في تل أبو قبيس وصعودًا إلى أعلى التل قرب قرية عين زيوان.

وتأتي هذه التطورات وسط مخاوف من تصعيد على الحدود السورية الإسرائيلية.

