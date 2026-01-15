الخميس 2026-01-15 09:54 ص

ترامب يدق طبول الحرب ويأمر فريقه من الأمن القومي بضربة سريعة

الخميس، 15-01-2026 08:04 ص
الوكيل الإخباري-  قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفريقه للأمن القومي إنه يرغب في أن يوجّه أي عمل عسكري أميركي ضد إيران ضربة سريعة وحاسمة للنظام، وألا يتسبب في إشعال حرب مستدامة تمتد لأسابيع أو أشهر.اضافة اعلان


وجاء ذلك وفقًا لما نقلته محطة "إن بي سي نيوز" عن مسؤول أميركي، وشخصين مطّلعين على المناقشات، وشخص مقرّب من البيت الأبيض.

وذكر أحد الأشخاص المطلعين على المناقشات أنه: "إذا أقدم (ترامب) على فعل شيء ما، فإنه يريده أن يكون حاسمًا".

ومع ذلك، لم يتمكّن مستشارو ترامب حتى الآن من تقديم ضمانات له بأن النظام سينهار بسرعة بعد ضربة عسكرية أميركية، بحسب ما أفاد المسؤول الأميركي والشخصان المطلعان.

كما يسود القلق من أن الولايات المتحدة قد لا تمتلك جميع التعزيزات اللازمة في المنطقة للحماية من ردّ فعل إيراني قوي يتوقّعه مسؤولو الإدارة، بحسب التقرير.

وفي سياق متصل، قال ترامب في مقابلة مع "رويترز" إن حكومة إيران قد تسقط بسبب الاضطرابات التي تشهدها البلاد.

وتساءل ترامب عمّا إذا كان زعيم المعارضة الإيرانية رضا بهلوي سيحظى بالدعم الكافي داخل إيران لقيادة البلاد.

وتابع قائلًا عن بهلوي: "لا أعرف كيف سيتصرّف في بلاده. لا أعلم إن كان شعبه سيقبل قيادته أم لا، ولكن إن قبلوا، فسيكون ذلك مقبولًا بالنسبة لي".

وأعلن ترامب، الأربعاء، أنه تم إبلاغه بـ"توقف قتل المحتجّين في إيران".

وفي تصريح للصحفيين، قال ترامب: "قيل لي إن قتل المحتجّين في إيران توقّف، وأن الإعدامات لن تحصل".

وشدّد قائلًا: "نأمل أن تكون المعلومات بشأن توقف القتل في إيران صحيحة".

وحذّر من أنه "إذا لم يتوقف قتل المتظاهرين في إيران فسنكون غاضبين جدًا".

ووجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رسالة للرئيس ترامب، محذّرًا إياه من "ارتكاب الأخطاء نفسها"، وذلك في ظل المخاوف من احتمال شنّ واشنطن ضربات عسكرية ضد طهران.

وصرّح عراقجي لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، الأربعاء، قائلًا: "رسالتي إلى ترامب ألّا يكرّر الأخطاء نفسها التي ارتكبها في يونيو الماضي"، في إشارة إلى ضربات أميركية على 3 مواقع نووية إيرانية، في اليوم الأخير من حرب بدأتْها إسرائيل على إيران.

وأضاف عراقجي: "في يونيو الماضي نعم دُمّرت المرافق، لكن لا يمكن قصف العزيمة والتكنولوجيا".

وأكد الوزير الإيراني أن بلاده "لا تتوقع الكثير من الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أن "الدبلوماسية تبقى أفضل من الحرب".

