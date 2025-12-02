ترامب يدلي بتصريحات هامة تثير قلق جميع الدول المجاورة لأمريكا

الأربعاء 2025-12-03 12:54 ص

الثلاثاء، 02-12-2025 11:27 م
الوكيل الإخباري-  قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إن أي دولة تسهّل تهريب المخدّرات إلى الولايات المتحدة قد تكون هدفًا لهجوم أميركي.


وفي تصريحات أدلى بها خلال اجتماع مع فريق إدارته في البيت الأبيض، أشار ترامب إلى تهريب الكوكايين من كولومبيا، قائلًا: "أي جهة تقوم بذلك وتبيع المخدّرات إلى بلادنا، ستكون معرضة للهجوم".

تأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة عملياتها لمكافحة تهريب المخدّرات في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.

وبحسب تقارير رسمية، نفّذت القوات الأميركية ما لا يقلّ عن 21 غارة استهدفت قوارب يُزعَم أنها تنقل مخدّرات منذ سبتمبر الماضي، وأسفرت العمليات عن مقتل ما لا يقلّ عن 83 شخصًا. 

