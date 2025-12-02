ترامب يدلي بتصريحات هامة تثير قلق جميع الدول المجاورة لأمريكا

وفي تصريحات أدلى بها خلال اجتماع مع فريق إدارته في البيت الأبيض، أشار ترامب إلى تهريب الكوكايين من كولومبيا، قائلًا: "أي جهة تقوم بذلك وتبيع المخدّرات إلى بلادنا، ستكون معرضة للهجوم".
تأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة عملياتها لمكافحة تهريب المخدّرات في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.
وبحسب تقارير رسمية، نفّذت القوات الأميركية ما لا يقلّ عن 21 غارة استهدفت قوارب يُزعَم أنها تنقل مخدّرات منذ سبتمبر الماضي، وأسفرت العمليات عن مقتل ما لا يقلّ عن 83 شخصًا.
سكاي نيوز
