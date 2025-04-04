ترامب يرد على الانتقادات الموجهة لسياساته الجمركية

الوكيل الإخباري- نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، تدوينة على منصة "تروث سوشيال" ردا على الانتقادات الموجهة لسياساته الجمركية.



وقال ترامب في التدوينة: "الضعيف فقط سوف يفشل!".



وأعلن ترامب يوم الأربعاء 2 مارس فرض رسوم جمركية بحد أدنى 10% على معظم السلع الواردة إلى الولايات المتحدة مع رسوم أعلى عند 20% للاتحاد الأوروبي، مما يؤجج حربا تجارية تهدد بارتفاع التضخم وتقويض النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

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وردا على ذلك، أعلن مجلس الدولة الصيني اليوم الجمعة فرض رسوم جمركية جوابية بنسبة 34% على جميع السلع والمنتجات المستوردة من الولايات المتحدة كرد على الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



هذا، وتوالت ردود الفعل الدولية عقب توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الأمر التنفيذي، كما شهدت الأسواق العالمية اضطرابات إثر مخاوف من ركود الاقتصاد العالمي بسبب الرسوم الجديدة.



جدير بالذكر أن قادة الأعمال والعديد من الاقتصاديين حذروا من أن تعريفات ترامب قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار المستهلكين وإشعال التضخم مرة أخرى.