 
الثلاثاء 2024-11-12 09:55 ص
 

ترامب يرشح "عدو الصين" لمنصب وزير الخارجية

السيناتور ماركو روبيو
السيناتور ماركو روبيو
الثلاثاء، 12-11-2024 08:59 ص
الوكيل الإخباري-ذكرت مصادر، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اختار السيناتور ماركو روبيو ليكون وزيرا للخارجية، مما يجعل السياسي المولود في فلوريدا أول لاتيني يتولى منصب كبير الدبلوماسيين في الولايات المتحدة بمجرد تولي الرئيس الجمهوري منصبه في يناير.اضافة اعلان


ويعتبر روبيو الخيار الأكثر تشددا ضمن قائمة صغيرة وضعها ترامب للمرشحين لمنصب وزير الخارجية، والذي كان دعا في السنوات الماضية إلى سياسة خارجية قوية مع أعداء الولايات المتحدة ومنهم الصين وإيران وكوبا.

لكن على مدى السنوات القليلة الماضية، خفف روبيو بعض مواقفه لتتماشى بشكل أكبر مع آراء ترامب.

سكاي نيوز
 
gnews

أحدث الأخبار

غرام 21 يصل الى 53 دينارا

اقتصاد محلي انخفاض جديد على أسعار الذهب في الأردن

شعار الأمم المتحدة

فلسطين إسرائيل تعرقل دخول 85% من قوافل المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة

جانب من الحريق

خاص بالوكيل حريق كبير في سوق "البالة" بإربد - صور وفيديو

المخدرات التي تم ضبطها

أخبار محلية الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة عند الحدود الجنوبية

ز

خاص بالوكيل وزير الأوقاف: الكثير من الوقفيات عبء على الوزارة.. ونسعى لتحقيق شرط الواقف

السيناتور ماركو روبيو

عربي ودولي ترامب يرشح "عدو الصين" لمنصب وزير الخارجية

أرشيفية

فلسطين الاحتلال يعلن مقتل 4 جنود بصاروخ مضاد للدروع شمالي قطاع غزة - صورة

أرشيفية

خاص بالوكيل وزير الأوقاف لـ "برنامج الوكيل": فتح باب التسجيل الأولي للحج نهاية الشهر الحالي



 


الأكثر مشاهدة