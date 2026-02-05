ترامب يرفض الانحياز لفانس أو روبيو في جدل مرشح الجمهوريين لانتخابات الرئاسة المقبلة

08:11 ص

الوكيل الإخباري- رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتخاذ موقف في الجدل الدائر حول ما إذا كان نائبه جيه.دي فانس أم وزير الخارجية ماركو روبيو هو من سيكون خليفته في حملة الجمهوريين للرئاسة عام 2028.





وقال فانس، وهو سناتور جمهوري سابق من ولاية أوهايو، إنه سيتحدث مع ترامب حول إمكانية ترشحه بعد انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني.



كما تدور تكهنات بين مصادر مطلعة على التطورات داخل الحزب الجمهوري بأن روبيو، وهو سناتور سابق من فلوريدا حاول الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري في عام 2016 وخسر أمام ترامب، قد يسعى للترشح.



ولم يغلق روبيو الباب أمام الترشح لانتخابات 2028، لكنه أشاد بفانس باعتباره مرشحا قويا محتملا.



وقال ترامب إنه "سيميل" إلى دعم خليفة له، عندما سُئل عن فانس وروبيو خلال مقابلة مع إن.بي.سي نيوز. لكنه ذكر أنه لا يريد الخوض في هذا الموضوع الآن.



وأضاف ترامب "أمامنا ثلاث سنوات. لا أريد ذلك، كما تعلمون، لدي شخصان يقومان بعمل رائع. لا أريد أن أتجادل معهما، أو لا أريد أن أستخدم كلمة "قتال" - لن يكون قتالا. لكن انظروا، جيه.دي رائع، وماركو رائع".



وكثيرا ما يتحدث ترامب عن ضرورة ترشح الرجلين معا على ورقة اقتراع واحدة. وستشهد انتخابات 2028 سباقا مفتوحا على نطاق واسع في الجانبين الجمهوري والديمقراطي، ومن المتوقع أن تكون المنافسة قوية.

