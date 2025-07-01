ترامب يروج لعطور جديدة تحمل اسمه

وأشار ترامب للموقع الذي يعرض منتجاته.
ويعرض موقع "gettrumpfragrances" عطورا جديدة في أحدث حملة تجارية، كما يظهر تعليق في الواجهة جاء فيه: "للوطنيين الذين لا يتراجعون أبدا، مثل الرئيس ترامب. هذا العطر هو صرخة حماسية في زجاجة. يجسّد هذا العطر، ذو الإصدار المحدود، القوة والسلطة والنصر، مزينا بصورة ترامب الشهيرة.
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