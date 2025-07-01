ترامب يروج لعطور جديدة تحمل اسمه

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إطلاق مجموعة جديدة من العطور التي تحمل اسم "النصر 45-47".

اضافة اعلان

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": عطور ترامب هنا. يطلق عليهم "النصر 45-47".. عطور تتمحور حول الفوز والقوة والنجاح - للرجال والنساء".