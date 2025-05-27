ترامب يرى أن بوتين يلعب بالنار

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال" إن "ما لا يدركه فلاديمير بوتين هو أنه لولا تدخلي، لكانت حدثت الكثير من الأمور السيئة للغاية لروسيا" مضيفا "إنه يلعب بالنار!".
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