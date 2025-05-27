ترامب يرى أن بوتين يلعب بالنار

08:36 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/732425 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، إن فلاديمير بوتين "يلعب بالنار" مجددا هجومه على نظيره الروسي؛ بسبب تعثر جهود السلام في أوكرانيا. اضافة اعلان





وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال" إن "ما لا يدركه فلاديمير بوتين هو أنه لولا تدخلي، لكانت حدثت الكثير من الأمور السيئة للغاية لروسيا" مضيفا "إنه يلعب بالنار!".