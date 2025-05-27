الثلاثاء 2025-05-27 10:19 م
 

ترامب يرى أن بوتين يلعب بالنار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير
الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير
 
الثلاثاء، 27-05-2025 08:36 م
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، إن فلاديمير بوتين "يلعب بالنار" مجددا هجومه على نظيره الروسي؛ بسبب تعثر جهود السلام في أوكرانيا.اضافة اعلان


وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال" إن "ما لا يدركه فلاديمير بوتين هو أنه لولا تدخلي، لكانت حدثت الكثير من الأمور السيئة للغاية لروسيا" مضيفا "إنه يلعب بالنار!".
 
gnews

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