ترامب يريد التوصل إلى اتفاق مع إيران ويلوّح باستئناف الحرب

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه إذا لم يحصل على إجابات صحيحة من الطرف الإيراني فستمضي الأمور بسرعة فائقة، مؤكدا أن الجميع على أهبة الاستعداد للتحرك.





وأضاف ترامب أن في إيران أشخاصا أذكياء وموهوبين، معبرا عن أمله في أنهم سيُبرمون صفقة جيدة للطرفين، لكنه شدد على أنه لن يرفع أي عقوبات عن إيران قبل التوصل إلى اتفاق.





