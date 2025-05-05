الإثنين 2025-05-05 10:15 م
 

ترامب يريد العمل مع اردوغان لإنهاء الحرب في أوكرانيا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان
الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان
 
الإثنين، 05-05-2025 10:08 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، بعد اتصال هاتفي مع نظيره التركي أنه يعتزم "العمل مع الرئيس (رجب طيب) اردوغان لوضع حد للحرب السخيفة الدامية بين روسيا وأوكرانيا".اضافة اعلان


وأكد الرئيس الأميركي أنه أجرى "محادثة هاتفية جيدة ومثمرة للغاية" مع الرئيس التركي تناولت أيضا "سوريا وغزة وقضايا أخرى".

وأضاف ترامب "دعاني الرئيس إلى زيارة تركيا وبالطريقة نفسها سيزور واشنطن"، مذكرا بعلاقته "الممتازة" مع رجب طيب اردوغان خلال ولايته الأولى (2017-2021).

ووجه الرئيس التركي كلمة شكر لدونالد ترامب على "نهجه في إنهاء الحروب" بحسب بيان للرئاسة التركية.

وشاركت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، في اجتماعات الحلفاء الأوروبيين والبريطانيين حول أوكرانيا.

عرض اردوغان عدة مرات استضافة مفاوضات السلام في بلاده.
 
gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان

عربي ودولي ترامب يريد العمل مع اردوغان لإنهاء الحرب في أوكرانيا

ترامب يتعهد بالمساعدة في إيصال الغذاء للفلسطينيين في غزة

عربي ودولي ترامب يتعهد بالمساعدة في إيصال الغذاء للفلسطينيين في غزة

ارشيفية

أخبار محلية زراعة المفرق توقف استقبال طلبات آبار الحديقة المنزلية واستصلاح الأراضي

ارشيفية

عربي ودولي مسؤول إسرائيلي: دمرنا ميناء الحديدة ومصانع لإنتاج الخرسانة

جندي إسرائيلي ينظر بجوار مركبات عسكرية في الضفة الغربية

فلسطين إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق نابلس

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء يهنئ حسين الشيخ باختياره نائبا لرئيس دولة فلسطين

جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين جيش الاحتلال : الهجوم على غزة سيشمل تهجيرا داخليا لغالبية السكان

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي

أخبار محلية العيسوي يعزي عشيرتي الموالي والعوايشة



 
 





الأكثر مشاهدة