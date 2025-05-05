ترامب يريد العمل مع اردوغان لإنهاء الحرب في أوكرانيا

وأكد الرئيس الأميركي أنه أجرى "محادثة هاتفية جيدة ومثمرة للغاية" مع الرئيس التركي تناولت أيضا "سوريا وغزة وقضايا أخرى".
وأضاف ترامب "دعاني الرئيس إلى زيارة تركيا وبالطريقة نفسها سيزور واشنطن"، مذكرا بعلاقته "الممتازة" مع رجب طيب اردوغان خلال ولايته الأولى (2017-2021).
ووجه الرئيس التركي كلمة شكر لدونالد ترامب على "نهجه في إنهاء الحروب" بحسب بيان للرئاسة التركية.
وشاركت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، في اجتماعات الحلفاء الأوروبيين والبريطانيين حول أوكرانيا.
عرض اردوغان عدة مرات استضافة مفاوضات السلام في بلاده.
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