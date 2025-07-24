الخميس 2025-07-24 10:34 ص
 

ترامب يزور مجلس الاحتياطي الخميس

مبنى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي
مبنى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي
 
الخميس، 24-07-2025 10:12 ص
الوكيل الإخباري-   قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيزور مجلس الاحتياطي الاتحادي الخميس، في خطوة مفاجئة تصعد التوتر بين البنك المركزي والإدارة الأميركية.اضافة اعلان


وانتقد ترامب مرارا رئيس المجلس جيروم باول لعدم خفضه أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة، ووصفه بأنه "أحمق" يوم الثلاثاء وعبر علنا عن رغبته في إقالته.

كان الرئيس الجمهوري قد رشح باول لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي خلال فترة ولايته الأولى، لكنه لم يرق له اختياره بسبب الخلافات حول أسعار الفائدة والاقتصاد. ورشحه كذلك الرئيس السابق الديمقراطي جو بايدن لولاية ثانية.

واتهم مسؤولو البيت الأبيض مجلس الاحتياطي بسوء إدارة عملية تجديد مبنيين تاريخيين في واشنطن العاصمة، مشيرين إلى ضعف الرقابة واحتمال حدوث احتيال.

وقال البيت الأبيض إن ترامب سيزور مجلس الاحتياطي في الساعة الرابعة عصرا (20:00 بتوقيت غرينتش) الخميس. ولم يذكر ما إذا كان ترامب سيجتمع مع باول.

ولم يرد مسؤول في البنك المركزي بعد على طلب للتعليق.
 
 
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