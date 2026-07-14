ترامب يستبدل فكرة فرض رسوم على السفن في مضيق هرمز بأمر أكثر ربحا

وقال ترامب إنه قرر استبدال الرسوم البالغة 20% المفروضة على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز باتفاقيات تجارية واستثمارية بين دول الخليج العربية والولايات المتحدة.
وكتب ترامب على منصة التواصل "تروث سوشيال": "لقد قررت استبدال رسوم التعويض الأمريكية البالغة 20% باتفاقيات تجارية واستثمارية ستبرمها دول الخليج المختلفة مع الولايات المتحدة".
وأضاف الزعيم الأمريكي أن حجم هذه الاستثمارات سيكون هائلا، وفي الوقت نفسه ستجلب فوائد كبيرة لدول الخليج العربية نفسها.
قبل ذلك زعم ترامب بأن مضيق هرمز مفتوح حاليا للملاحة أمام جميع السفن البحرية، باستثناء السفن الإيرانية.
وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي 'تروث سوشيال': "مضيق هرمز مفتوح لحركة جميع السفن، باستثناء سفن إيران".
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