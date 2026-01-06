الثلاثاء 2026-01-06 08:29 ص

ترامب يستبعد إجراء انتخابات في فنزويلا قريبا ويشكل فريقا للإشراف على التدخل الأمريكي في كاراكاس

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكيل فريق للإشراف على تدخل الولايات المتحدة في فنزويلا، مستبعدا أي خطط لإجراء انتخابات في هذه الدولة اللاتينية خلال الثلاثين يوما المقبلة.

وفي مقابلة مع شبكة "إن بي سي"، نفى ترامب أن تكون الولايات المتحدة في حالة حرب مع فنزويلا، قائلا: "لا، لسنا كذلك"، موضحا أن بلاده "في حالة حرب مع تجار المخدرات والجهات التي تقوم بإفراغ سجونها ومصحاتها العقلية لتصدير هؤلاء الأشخاص إلى الولايات المتحدة".

 

وأعلن ترامب تشكيل فريق خاص لـ"مراقبة وإدارة التدخل الأمريكي في فنزويلا"، يضم كلا من نائب الرئيس جي دي فانس، وزير الخارجية ماركو روبيو، وزير الحرب بيت هيغسيث، ونائب رئيسة موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن هذه اللجنة "تمتلك كفاءات وخبرات متنوعة"، مشددا في الوقت ذاته على أنه هو "المسؤول الأول وصاحب القرار".

وفي سياق متصل، استبعد ترامب إجراء انتخابات جديدة في فنزويلا خلال الثلاثين يوما المقبلة، مبررا ذلك بـ"ضرورة التركيز على إعادة الإعمار أولا"، مضيفا: "لا يمكن إجراء انتخابات الآن، فالناس لن يتمكنوا حتى من التصويت فالأمر سيستغرق وقتا، و يجب علينا معالجة البلاد لتصبح معافاة مرة أخرى قبل التحدث عن صناديق الاقتراع".

 

 
 


