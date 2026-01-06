ترامب يستبعد إجراء انتخابات في فنزويلا قريبا ويشكل فريقا للإشراف على التدخل الأمريكي في كاراكاس

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن هذه اللجنة "تمتلك كفاءات وخبرات متنوعة"، مشددا في الوقت ذاته على أنه هو "المسؤول الأول وصاحب القرار".
وفي سياق متصل، استبعد ترامب إجراء انتخابات جديدة في فنزويلا خلال الثلاثين يوما المقبلة، مبررا ذلك بـ"ضرورة التركيز على إعادة الإعمار أولا"، مضيفا: "لا يمكن إجراء انتخابات الآن، فالناس لن يتمكنوا حتى من التصويت فالأمر سيستغرق وقتا، و يجب علينا معالجة البلاد لتصبح معافاة مرة أخرى قبل التحدث عن صناديق الاقتراع".
