ترامب يستبعد حضور قمة مجموعة العشرين في جنوب إفريقيا لرفضه سياساتها

وقال ترامب لصحفيين، الثلاثاء، على متن الطائرة الرئاسية "أعتقد أنني سأرسل ممثلا آخر لأنني واجهت الكثير من المشاكل مع جنوب إفريقيا. لديهم سياسات سيئة للغاية".
انتقد ترامب سياسات جنوب إفريقيا الداخلية والخارجية، بدءا من سياستها المتعلقة بالأراضي ووصولا إلى اتهامها لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حربها على غزة.
ووقّع ترامب أمرا تنفيذيا في شباط لخفض المساعدات المالية الأميركية لجنوب إفريقيا. وفي أيار، واجه ترامب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا بمزاعم كاذبة عن إبادة جماعية للبيض ومصادرة أراض خلال اجتماع في البيت الأبيض.
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