الأربعاء 2025-07-30 09:46 ص
 

ترامب يستبعد حضور قمة مجموعة العشرين في جنوب إفريقيا لرفضه سياساتها

دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الأربعاء، 30-07-2025 07:42 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه ربما لا يحضر قمة قادة مجموعة العشرين المقبلة بجنوب إفريقيا في تشرين الثاني ويرسل ممثلا آخر عن الولايات المتحدة، عازيا ذلك إلى رفضه لسياسات جنوب إفريقيا.اضافة اعلان


وقال ترامب لصحفيين، الثلاثاء، على متن الطائرة الرئاسية "أعتقد أنني سأرسل ممثلا آخر لأنني واجهت الكثير من المشاكل مع جنوب إفريقيا. لديهم سياسات سيئة للغاية".

انتقد ترامب سياسات جنوب إفريقيا الداخلية والخارجية، بدءا من سياستها المتعلقة بالأراضي ووصولا إلى اتهامها لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حربها على غزة.

ووقّع ترامب أمرا تنفيذيا في شباط لخفض المساعدات المالية الأميركية لجنوب إفريقيا. وفي أيار، واجه ترامب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا بمزاعم كاذبة عن إبادة جماعية للبيض ومصادرة أراض خلال اجتماع في البيت الأبيض.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

منوعات حادث طارئ يُربك مسار رحلة جوية في فرنسا.. إليكم ما حصل

عههت

منوعات شاب يشعل النار في منزل أسرته بالبصرة ويودي بحياة 3 أشخاص

تعبيرية

أخبار محلية وزير الأوقاف : تنفيذ 690 عقوبة بديلة في 2024 عبر خدمات مجتمعية

قفا

منوعات الأعنف منذ عقود.. زلزال يفجر تسونامي قبالة كامتشاتكا الروسية - فيديو

ترامب

عربي ودولي ترامب يحذر سكان هاواي من تسونامي عقب زلزال شرق روسيا

العاصمة عمان

أخبار محلية أكثر من 32 ألف تصريح عمل للاجئين السوريين في الأردن منذ بداية 2025

ا

منوعات رغم الهزات الأرضية.. أطباء يُكملون جراحة دقيقة في كامتشاتكا- فيديو

البقاء لله

الوفيات وفيات الأربعاء 30-7-2025



 
 





الأكثر مشاهدة