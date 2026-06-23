الثلاثاء 2026-06-23 10:25 ص

ترامب يستدعي قادة البنتاغون وشركات الدفاع لتسريع إنتاج الصواريخ

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الثلاثاء، 23-06-2026 09:33 ص

الوكيل الإخباري-   دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب كبار مسؤولي وزارة الدفاع (البنتاغون) ومسؤولي أبرز شركات الصناعات الدفاعية إلى اجتماع في البيت الأبيض هذا الأسبوع، بهدف تسريع إنتاج الصواريخ والذخائر، وسط مخاوف متزايدة من انخفاض المخزونات الأميركية، نتيجة الاستخدام الكثيف خلال الصراع الأخير مع إيران.

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ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، يأتي الاجتماع بعد تأجيل سابق كان مقرراً في منتصف يونيو الجاري، بسبب المفاوضات التي أدت إلى وقف إطلاق النار مع إيران. 

 
 


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