ترامب يستدعي قادة البنتاغون وشركات الدفاع لتسريع إنتاج الصواريخ

الوكيل الإخباري- دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب كبار مسؤولي وزارة الدفاع (البنتاغون) ومسؤولي أبرز شركات الصناعات الدفاعية إلى اجتماع في البيت الأبيض هذا الأسبوع، بهدف تسريع إنتاج الصواريخ والذخائر، وسط مخاوف متزايدة من انخفاض المخزونات الأميركية، نتيجة الاستخدام الكثيف خلال الصراع الأخير مع إيران.

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