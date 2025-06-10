ترامب يستعد لإصدار أمر تنفيذي يلغي مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا

وفي التفاصيل قال الموقع، نقلا عن المسؤولين إن ترامب يعد أمرا تنفيذيا يلغي مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك تماشيا مع تعهده برفع جميع العقوبات في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى التعافي من أكثر من عقد من الحرب الأهلية.
ومن المتوقع أن يوقع ترامب على هذا الإجراء في الأيام المقبلة، والذي وصفه أحد المسؤولين بأنه "إلغاء كامل لهيكل العقوبات المفروضة على سوريا".
ويمهد رفع العقوبات الطريق لإعادة إعمار البلاد التي مزقتها الحرب، حيث تعيش الغالبية العظمى من الناس في فقر.
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