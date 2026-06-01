ترامب يستعرض مهبطا للطائرات المسيرة على سطح قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض
الإثنين، 01-06-2026
05:45 ص
https://www.alwakeelnews.com/story/775872
الوكيل الإخباري-
نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صورا تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي، لقاعدة مخصصة للطائرات المسيرة فوق قاعة الرقص الجديدة التي يجري تشييدها حاليا داخل البيت الأبيض.
اضافة اعلان
وأشار ترامب، في تعليقه على الصور على منصة "تروث سوشيال" إلى أن مهبط الطائرات المسيرة المقترح على سطح قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض، قد يصبح الأكثر تطورا على مستوى العالم، معتبرا أن هذه المنشأة ستسهم في تعزيز حماية العاصمة الأمريكية واشنطن لسنوات طويلة في المستقبل، على حد زعمه.