الإثنين 2026-06-01 06:38 ص

ترامب يستعرض مهبطا للطائرات المسيرة على سطح قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض

ترامب يستعرض مهبطا للطائرات المسيرة على سطح قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض
ارشيفية
 
الإثنين، 01-06-2026 05:45 ص

الوكيل الإخباري-   نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صورا تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي، لقاعدة مخصصة للطائرات المسيرة فوق قاعة الرقص الجديدة التي يجري تشييدها حاليا داخل البيت الأبيض.

اضافة اعلان

 

وأشار ترامب، في تعليقه على الصور على منصة "تروث سوشيال" إلى أن مهبط الطائرات المسيرة المقترح على سطح قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض، قد يصبح الأكثر تطورا على مستوى العالم، معتبرا أن هذه المنشأة ستسهم في تعزيز حماية العاصمة الأمريكية واشنطن لسنوات طويلة في المستقبل، على حد زعمه.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الجيش الكويتي

عربي ودولي عاجل الكويت تعلن التصدي لهجمات صاروخية ومسيّرات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: اتفاقي مع إيران ينص على عدم امتلاكها سلاحا نوويا

مجلس الأمن الدولي

عربي ودولي اجتماع لمجلس الأمن اليوم لمناقشة تطورات لبنان

الأمير الوليد بن طلال

منوعات الأمير السعودي الوليد بن طلال يربح مليار دولار خلال 24 ساعة

أسعار النفط ترتفع بأكثر من 2%

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالميا بأكثر من 2%

ترامب يستعرض مهبطا للطائرات المسيرة على سطح قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض

عربي ودولي ترامب يستعرض مهبطا للطائرات المسيرة على سطح قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض

طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب المناطق الاثنين

الطقس طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب المناطق الاثنين

البرازيل تعزل رجلين يُشتبه بإصابتهما بفيروس إيبولا

عربي ودولي البرازيل تعزل رجلين يُشتبه بإصابتهما بفيروس إيبولا



 
 






الأكثر مشاهدة

 