ترامب يستقبل جثامين جنود أميركيين قتلوا في العمليات ضد إيران

الوكيل الإخباري- أشرف الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت على مراسم قصيرة على مدرج قاعدة دوفر الجوية لإعادة جثامين الجنود الأميركيين الستة الذين قتلوا في الحرب على إيران.

اضافة اعلان

ووضع الرئيس قبعة بيضاء تحمل أحرف "يو إس إيه" مذهّبة، وأدى التحية العسكرية مع مرور النعوش المغطاة بالعلم الأميركي ونقلها من طائرة عسكرية إلى مركبة.