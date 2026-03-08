الأحد 2026-03-08 03:39 ص

ترامب يستقبل جثامين جنود أميركيين قتلوا في العمليات ضد إيران

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الأحد، 08-03-2026 01:32 ص

الوكيل الإخباري-   أشرف الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت على مراسم قصيرة على مدرج قاعدة دوفر الجوية لإعادة جثامين الجنود الأميركيين الستة الذين قتلوا في الحرب على إيران.

اضافة اعلان

 

ووضع الرئيس قبعة بيضاء تحمل أحرف "يو إس إيه" مذهّبة، وأدى التحية العسكرية مع مرور النعوش المغطاة بالعلم الأميركي ونقلها من طائرة عسكرية إلى مركبة.

 

 وكان العناصر الستة الذين قتلوا في أعقاب شن الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب ضد إيران، جنود احتياط تم نشرهم في الكويت، وكانوا تابعين لقيادة الدعم 103 التي تتخذ من دي موين بولاية أيوا مقرا لها.

 

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

علم الولايات المتحدة

عربي ودولي القيادة المركزية الأمريكية تنفي احتجاز إيران جنودا أمريكيين

لرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: إيران مسؤولة عن غارة دامية على مدرسة

إيطاليا ترسل فرقاطة إلى قبرص في خضم الحرب بالشرق الأوسط

عربي ودولي إيطاليا ترسل فرقاطة إلى قبرص في خضم الحرب بالشرق الأوسط

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: لا توجد أي مؤشرات على أن روسيا تساعد إيران

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يستقبل جثامين جنود أميركيين قتلوا في العمليات ضد إيران

البحرين: قتيل وإصابتان جراء سقوط شظايا صاروخ بمدينة سلمان الصناعية

عربي ودولي البحرين: اعتراض وتدمير 92 صاروخا و151 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداءات

صورة أرشيفية لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

عربي ودولي أمير قطر: لن نتوانى في الدفاع عن سيادتنا وأمننا ومصالحنا الوطنية

علما السعودية وإيران.

عربي ودولي رويترز: الرياض أبلغت إيران بأن استمرار الهجمات على السعودية قد يدفعها للرد بالمثل



 






الأكثر مشاهدة