ترامب يسخر من مجلة تايم بعد نشرها صورة ماسك على الغلاف

الوكيل الإخباري- سخر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، من مجلة تايم الأميركية، بعدما نشرت صورة الملياردير إيلون ماسك على غلاف عددها الأخير وهو يجلس خلف المكتب البيضاوي، قائلا "أما زالت مجلة تايم تعمل؟ لم أكن أعرف ذلك".

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جاء ذلك ردا على سؤال أحد الصحفيين عما إذا كان لديه رد على غلاف المجلة التي تصور ماسك يقوم بدور الرئيس الأميركي، في إشارة إلى تأثيره على ترامب، وفق صحيفة نيويورك تايمز.



ولفتت الصحيفة إلى أنه من غير المحتمل ألا يعرف ترامب ما إذا كانت مجلة تايم لا تزال تعمل، فقد تفاخر قبل شهرين عندما اختارته شخصية العام ووضعت صورته على غلافها.



وذكرت الصحيفة أن ترامب لديه هوس منذ الثمانينيات بغلاف مجلة تايم، إذ اعتبر نشرها صوره على الغلاف مؤشرا لمكانته.



وأضافت أن ماسك بدا حريصا على البقاء بجانب ترامب، إذ بعد ساعات من نشر العدد الجديد من المجلة، نشر ماسك على منصة إكس "أحب دونالد ترامب بقدر ما يمكن لرجل مستقيم أن يحب آخر".



وكان ترامب أشاد بعمل ماسك في وزارة كفاءة الحكومة، قائلا "إنه يقوم بعمل رائع ويكشف عمليات احتيال وفساد وإهدار هائلة، لا سيما في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية".