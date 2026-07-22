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ترامب يشارك في مراسم وداع جنود أميركيين قُتلوا في الشرق الأوسط

ترامب يشارك في مراسم وداع جنود أميركيين قُتلوا في الشرق الأوسط
ترامب يشارك في مراسم وداع جنود أميركيين قُتلوا في الشرق الأوسط
 
الأربعاء، 22-07-2026 09:13 ص
الوكيل الإخباري-   يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، حضور مراسم نقل رفات أربعة من أفراد القوات المسلحة الأميركية الذين قُتلوا في الشرق الأوسط.اضافة اعلان


وقال البيت الأبيض إن ترامب سيكون في قاعدة دوفر الجوية عندما تُعاد رفات العسكريين الذين قُتلوا أثناء أداء مهامهم إلى أسرهم.

وستكون هذه المرة الثالثة التي يحضر فيها ترامب هذه المراسم منذ أن شنّ الحرب على إيران في فبراير.

وقال مسؤول في الإدارة الأميركية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، ولم يكن مخولًا بالحديث علنًا عن الأمر، إن رفات جنديين من الجيش الأميركي قُتلا في هجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة في الأردن، ستُنقل خلال المراسم.

وأضاف المسؤول أن رفات فرد ثالث من القوات المسلحة، يُعتقد أنه الجندي الذي كان مفقودًا بعد الهجمات في الأردن، ستُنقل أيضًا، إلى جانب رفات جندي قُتل في العراق إثر انفجار طائرة مسيّرة إيرانية.

وقال ترامب، الثلاثاء، في المكتب البيضاوي: "سأذهب إلى دوفر من أجل أمر أشعر أنه شرف عظيم لي أن أقوم به".

منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل الضربات الأولى في أواخر فبراير، قُتل 18 جنديًا أميركيًا في الحرب مع إيران، ووقعت ثلاث من هذه الوفيات خلال الأسبوع الماضي.
 
 


gnews

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