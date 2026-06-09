ترامب يشعل الحرب مجددا بعد اسقاط طائرة أمريكية فوق هرمز

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتعين على الولايات المتحدة الرد على الهجوم الذي استهدف طائرة من طراز أباتشي فوق مضيق هرمز.

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وقال ترامب: أبلغت للتو من قبل جيشنا أن الإيرانيين أسقطوا الليلة الماضية إحدى مروحياتنا من طراز أباتشي أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز.



وأضاف أن طياران كانا على متن مروحية أباتشي التي أسقطتها إيران وكلاهما بأمان ولم يصابا بأذى.