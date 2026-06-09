ترامب يشعل الحرب مجددا بعد اسقاط طائرة أمريكية فوق هرمز

وأضاف أن طياران كانا على متن مروحية أباتشي التي أسقطتها إيران وكلاهما بأمان ولم يصابا بأذى.
وأكد أن الولايات المتحدة سترد على إسقاط إيران مروحية أباتشي أمريكية فوق مضيق هرمز.
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