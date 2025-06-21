ترامب يشكك بكلام مديرة الاستخبارات الوطنية بسبب تصريح عن إيران

وفي يوم الجمعة، نشرت غابارد على منصة "إكس" تصريحًا مفاده: "تمتلك أمريكا معلومات استخباراتية تشير إلى أن إيران وصلت إلى مرحلة تُمكّنها من إنتاج سلاح نووي في غضون أسابيع أو أشهر، إذا قررت استكمال عملية التجميع. وقد كان الرئيس ترامب واضحا في أنه لن يسمح بحدوث ذلك، وأنا أتفق معه".
وأضافت أن وسائل الإعلام أخرجت شهادتها السابقة من سياقها، وتعمل على "اختلاق الانقسام".
وكانت غابارد قد وصفت في مارس مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بأنه غير مسبوق بالنسبة لدولة لا تمتلك مثل هذه الأسلحة، وأشارت إلى أن الحكومة الأمريكية تراقب الوضع عن كثب.
-
أخبار متعلقة
-
اعتقال وسيم الأسد ابن عم رئيس النظام المخلوع بشار الأسد
-
تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة كاشان الإيرانية
-
القبض عن جاسوس أجنبي بمحافظة يزد الإيرانية
-
أردوغان: هجمات إسرائيل هدفها تخريب المحادثات النووية مع إيران
-
مقتل عالم نووي إيراني وزوجته في هجوم إسرائيلي
-
صفارات الإنذار تدوي في منطقة صناعية بالنقب وفي إيلات
-
يسرائيل هيوم: إيران أطلقت 10 مسيرات منذ الصباح
-
الاعلام العبري: إصابة مباشرة لمبنى داخل مدينة بيسان