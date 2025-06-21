السبت 2025-06-21 02:57 م
 

ترامب يشكك بكلام مديرة الاستخبارات الوطنية بسبب تصريح عن إيران

مديرة الاستخبارات الأمريكية تولسي غابارد
مديرة الاستخبارات الأمريكية تولسي غابارد
 
السبت، 21-06-2025 11:37 ص

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد كانت مخطئة عندما أشارت إلى عدم وجود دليل على أن إيران تطور سلاحا نوويا.

اضافة اعلان

 

وقد شكك ترامب في التقييمات الاستخباراتية التي نقلتها غابارد في وقت سابق من هذا العام، والتي قالت فيها إن طهران لا تعمل على تصنيع سلاح نووي، وذلك خلال حديثه مع الصحفيين في مطار موريس تاون بولاية نيوجيرسي.

 

 وكانت غابارد قد أدلت بشهادتها أمام الكونغرس في شهر مارس، أكدت فيها أن مجتمع الاستخبارات الأمريكي لا يزال يعتقد أن إيران لا تطور سلاحا نوويا.

وفي يوم الجمعة، نشرت غابارد على منصة "إكس" تصريحًا مفاده: "تمتلك أمريكا معلومات استخباراتية تشير إلى أن إيران وصلت إلى مرحلة تُمكّنها من إنتاج سلاح نووي في غضون أسابيع أو أشهر، إذا قررت استكمال عملية التجميع. وقد كان الرئيس ترامب واضحا في أنه لن يسمح بحدوث ذلك، وأنا أتفق معه".

وأضافت أن وسائل الإعلام أخرجت شهادتها السابقة من سياقها، وتعمل على "اختلاق الانقسام".

وكانت غابارد قد وصفت في مارس مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بأنه غير مسبوق بالنسبة لدولة لا تمتلك مثل هذه الأسلحة، وأشارت إلى أن الحكومة الأمريكية تراقب الوضع عن كثب.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1052) حالة إسعافية وبمعدل زمن الاستجابة (7:37) دقيقة كما تم التعامل مع (113) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:34) دقيقة، و(119) حادث إطفاء و

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

وسيم الأسد

عربي ودولي اعتقال وسيم الأسد ابن عم رئيس النظام المخلوع بشار الأسد

منظر عام في عجلون

أخبار محلية بداية فصل الصيف فلكيا في الأردن اليوم.. ويسجل أطول نهار وأقصر ليل

غ5غ5ف

فيديو منوع أكثر طعام يحتوي على فيتامين B12

ؤرلا

فيديو منوع هل تستطيع تناول اللحمة بهذه الطريقة؟

تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة كاشان الإيرانية

عربي ودولي تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة كاشان الإيرانية

لب

فيديو منوع شاهد طريقة اعداد أشهر برجر في دبي



 
 





الأكثر مشاهدة