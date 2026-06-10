ترامب يشكك بمستقبل نتنياهو السياسي

12:04 م

الوكيل الإخباري- شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السياسي، فيما أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من 60% من الإسرائيليين يرفضون ترشحه لولاية تالية. اضافة اعلان





ولم يعطِ نتنياهو، أطول قادة إسرائيل خدمة، أي إشارة إلى أنه سينسحب من انتخابات الكنيست المقررة هذا الخريف، وهو يتحضر للحملة الانتخابية رغم أن التاريخ الرسمي للانتخابات لم يحدد بعد.



ويعتبر الكثيرون نتنياهو المسؤول الأول عن الإخفاقات التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر 2023، إضافة إلى اتهامه بالفساد وتقويض المؤسسات الديمقراطية. لكن آخرين يمدحون تصرفاته في زمن الحرب وعلاقاته القوية مع ترامب.



وخلال مقابلة حول الحرب مع إيران، قال ترامب لمراسل "إيه بي سي نيوز": "لا أعرف ما إذا كان بيبي يريد الاستمرار، لقد كان لديه مسيرة مذهلة. هل يريد الاستمرار؟ لأنه رئيس وزراء في زمن الحرب".



أما استطلاع "معهد إسرائيل الديمقراطية" فقد أظهر أن 61% من الإسرائيليين، و57% من اليهود، لا يعتقدون أن نتنياهو يجب أن يترشح. في المقابل، يرى 35% من الإسرائيليين و39.5% من اليهود أنه يجب عليه الترشح.



وعلى اليمين، تعتقد أغلبية 69% أن نتنياهو يجب أن يترشح، بينما يعارض ترشحه أغلبية كبيرة في وسط ويسار الطيف السياسي وكذلك بين العرب الإسرائيليين.



ومع ذلك، قال 36% من اليهود الإسرائيليين إن كتلة المؤيدة لنتنياهو لديها فرصة أكبر لتشكيل الحكومة المقبلة، مقابل 26%رفقط لكتلة المعارضة.



كما وجد الاستطلاع أن 61% من الإسرائيليين يدعمون وضع حد أقصى لفترتين لرؤساء الوزراء في المستقبل.









