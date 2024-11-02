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ترامب يشكك في مقدرة هاريس على التعامل مع روسيا والصين

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دونالد ترامب
السبت، 02-11-2024 02:49 م

الوكيل الإخباري- شكك المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، اليوم السبت خلال خطاب له في مدينة ميلوكي، في قدرة منافسته الديمقراطية كامالا هاريس على التفاوض مع روسيا والصين.

وأضاف ترامب في خطابه: "هل تثقون في أن هاريس قادرة على التحدث مع روسيا أو الصين بشأن حرب نووية؟ لا أعتقد ذلك، هل تثقون بها لإخراجنا من الأزمة الاقتصادية؟ لا أعتقد ذلك، لا يوجد شيء أكثر خطورة من منح سلطة كبيرة لشخص ضعيف وغير كفؤ، يتمتع بمستوى ذكاء منخفض للغاية".

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وتعهد ترامب في وقت سابق خلال المناظرات الانتخابية بأنه سيتوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية حتى قبل إعادة انتخابه المحتملة وأداء اليمين الرئاسية في 20 يناير 2025.


وشدد على أن الصراع في أوكرانيا لم يكن ليحدث أبدا لو أن روسيا تقدر الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، وتكن له الاحترام.

 

RT

 
gnews

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