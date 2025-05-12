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ترامب يشيد بالمحادثات مع الصين بشأن الخلافات التجارية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
 
الإثنين، 12-05-2025 07:42 م

الوكيل الإخباري-   أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات الأخيرة مع الصين بشأن الخلافات التجارية كانت "مثمرة".

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وأضاف ترامب أن الطرفين تمكنا من تحقيق "إعادة ضبط كاملة" لعلاقاتهما التجارية، مضيفا أن واشنطن وبكين اتفقتا بنتيجة للمحادثات على تخفيض الرسوم الجمركية تخفيضا متبادلا.

 

وأضاف الرئيس الأمريكي أن من المحتمل أن يتحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وبموجب الاتفاق ستخفض بكين الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من 125% إلى 10%، بينما ستخفض الولايات المتحدة الرسوم على الواردات الصينية من 145% إلى 30%.

وجاء ذلك حسب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت للصحفيين اليوم الاثنين بعد محادثات مع مسؤولين صينيين في جنيف، حسب وكالة "رويترز".

ومن المقرر أن يدخل قرار الاتفاق حيز التنفيذ يوم 14 مايو الجاري.

 
gnews

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