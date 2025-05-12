ترامب يشيد بالمحادثات مع الصين بشأن الخلافات التجارية

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات الأخيرة مع الصين بشأن الخلافات التجارية كانت "مثمرة".

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وأضاف ترامب أن الطرفين تمكنا من تحقيق "إعادة ضبط كاملة" لعلاقاتهما التجارية، مضيفا أن واشنطن وبكين اتفقتا بنتيجة للمحادثات على تخفيض الرسوم الجمركية تخفيضا متبادلا.