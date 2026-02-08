الأحد 2026-02-08 09:45 ص

ترامب يشيد بنصري عصفورة رئيس هندوراس بعد محادثات في الولايات المتحدة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأحد، 08-02-2026 07:43 ص
الوكيل الإخباري-   أشاد الرئيس دونالد ترامب السبت بنظيره الهندوراسي نصري عصفورة الذي دعمه خلال حملته الانتخابية، عقب اجتماع عقد في منتجع مارالاغو الذي يملكه الملياردير الجمهوري في ولاية فلوريدا الأميركية.اضافة اعلان


والأسبوع الماضي، تم تنصيب عصفورة، رجل الأعمال المحافظ والرئيس السابق لبلدية تيغوسيغالبا، رئيسا لهندوراس بعد فوزه في انتخابات تشرين الثاني بدعم من ترامب.

وكان ترامب هدّد بقطع المساعدات عن أفقر دولة في أميركا الوسطى إذا هُزم "صديقه".

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "لقد عقدت اجتماعا مهما جدا مع صديقي ورئيس هندوراس، نصري +تيتو+ عصفورة".

وأضاف "بمجرد أن قدمت له دعمي القوي، فاز في الانتخابات! أنا وتيتو نتشارك العديد من القيم التي تضع أميركا أولا. لدينا شراكة وثيقة في مجال الأمن".

وأشار إلى أن الطرفين ناقشا الاستثمار والتجارة بين البلدين.

ومن المقرر أن يتحدث عصفورة إلى وسائل الإعلام الأحد بشأن المحادثات التي أجراها مع ترامب.

وكان عصفورة التقى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في 12 كانون الثاني وقد أعلن الجانبان بعد ذلك خططا لإبرام اتفاق تجارة حرة.
 
 


